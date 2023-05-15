الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الانضباط تكشف حقيقة تقديم استقالتها بسبب الأهلى

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط، عن أن لجنة الانضابط لم تقدم استقالتها كما ردد البعض في الساعات الأخيرة بعد أن قام الأهلي برفع دعوي قضائية بعدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن لجنة الانضباط تواصل عملها بشكل طبيعي، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري كما محدد لها، ولا نية لتقديم استقالتها، مشيرا إلى أنه لن يستبق الأحداث بالنسبة لقرار محكمة القضاء الإداري.

وواصل عزت خميس، أن لجنة الانضباط ليست لها علاقة سواء من قريب أو بعيد بقرار لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي بتجميد عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي لحين البت فى الدعوى التى أقامها الأهلي حول عدم قانونية لجنة الانضباط.

وأضاف أن مهمة اللجنة تنتهى مع نهاية إصدار أى عقوبة وليس لها دخل فى قرار لجنة التظلمات سواء بتحفيف العقوبة أو الابقاء عليها.

كانت لجنة الانضابط قد قررت إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي 12 مباراة بسبب الشكوى التى قدمها الزمالك ضد اللاعب بعد هجومه على جماهير الزمالك في مباراة القمة الأهلي.

وقام الأهلي برفع دعوى قضائية لعدم قانونية أمام محكمة لقضاء الإدارى بتشكيل لجنة الانضابط بسبب عدم موافقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على تشكيل اللجنة، حيث إن هناك نصا في اللائحة يؤكد ضروة تشكيل اللجنة من خلال الجمعية العمومية للجبلاية وهو ما لم يحدث، حيث تم تشكيل اللجنة من خلال اتحاد الكرة دون موافقة عمومية الجبلاية.

الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الانضباط التظلمات الشوربجي المستشار عادل الشوربجي القضاء الادارى عزت خميس

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