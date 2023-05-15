بولندا تتسلم دفعة أولى من قاذفات صواريخ هايمرس

تسلمت بولندا دفعة أولى من قاذفات صواريخ هايمرس الأمريكية الصنع التي تنوي نشرها في المنطقة الحدودية مع روسيا، حسبما أعلن وزير الدفاع البولندي الإثنين.

وقال ماريوس بلاشتشاك للصحفيين "هذا السلاح سينشر في الجزء الشمالي الشرقي من بلادنا وستكون مهمته ردع المعتدي".

في مارس ذكرت الوزارة أن هذه الأنظمة البعيدة المدى ستجهز وحدة عسكرية متمركزة في أولشتين، على بعد حوالى 80 كيلومترًا من الحدود مع جيب كالينينجراد الروسي.

بحسب الوزير فإن هذه الأنظمة "ستساهم في تعزيز قدرات الجيش البولندي على الجانب الشرقي من البلاد وحلف شمال الأطلسي".

واشترت بولندا الدولة المجاورة لأوكرانيا التي تدعمها بقوة، 20 منظومة هايمرس في عام 2019 وتسلمت الآن أول دفعة من هذه الأنظمة. وتقول وارسو إنها تتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على عدد أكبر بكثير من هذه الأسلحة.

وقال بلاشتشاك الإثنين "وافق الكونجرس الأمريكي على بيع ما يقارب 500 قاذفة صواريخ لبولندا سيتم نقلها في أقرب وقت".

وأضاف "نريد التأكد من أنه في إطار هذا العقد الجديد الذي يتم التفاوض بشأنه حاليًا، يمكن إنتاج منظومة هايمرس في بولندا في شكل مشترك. هذا هو الهدف الذي حددناه".

أعلنت بولندا عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، بمعدل 4% من اجمالي الناتج المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن على بلاده التسلح "بسرعة أكبر" في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.