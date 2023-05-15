تعرف على جوائز الدورة الـ 49 لمهرجان "جمعية الفيلم"

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوى فى دورته ٤٩ للسينما المصرية، برئاسة السيناريست والمخرج إبراهيم الموجي، وعضوية كل من الدكتورة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، هشام سليمان، الناقدة الفنية ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف عن جوائز الدورة الـ ٤٩، والتى تنافس عليها 5 أفلام، والتى عرضت فى دور العرض المصرية لعام ٢٠٢٢.

الأفلام هي "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر14" للمخرج هادي الباجوري، و"العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وتم إعلان الجوائز على النحو التالى:



حصل المصور شريف مختار على جائزة أحسن تصميم أفيش عن فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، وحصل المونتير"أحمد حافظ" على جائزة أحسن مونتاج عن فيلم "ليلة قمر ١٤"، وحصل الممثل خالد أنور على جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن نفس الفيلم، بينما حصل فيلم "من أجل زيكو" على جائزة أحسن ممثلة دور أول للفنانة منة شلبي، بينما حصل كريم محمود عبدالعزيز على جائزة التمثيل دور أول رجال، بينما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفنان "ماجد الكدواني" عن دوره في فيلم "الجريمة".

بينما حصل المهندس "أحمد أبوالسعد" على جائزة أحسن مكساج صوت عن فيلمى "العنكبوت" و"كيرة والجن"، وتمكن فيلم "كيرة والجن" من الحصول على عدد آخر من الجوائز ومنها جائزة الامتياز فى التمثيل الفنان "كريم عبدالعزيز" بالإجماع من لجنة التحكيم، وأحسن مؤثرات بصرية للمخرج تامر مرتضى، ومصممة الملابس ناهد نصرالله على جائزة أحسن ملابس، ومهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور، بينما حصل "هشام نزيه" على جائزة أحسن موسيقى تصويرية، أما جائزة أحسن تصوير فحصل عليها مدير التصوير "أحمد المرسى"، جائزة أحسن مخرج لـ"مروان حامد"، بينما حصلت الفنانة "رزان جمال" على جائزة أحسن ممثلة دور ثانى، وحصل أيضًا على جائزة أحسن فيلم عن عام 2022.

كما قررت لجنة التحكيم حجب جائزة أحسن سيناريو والمكياج لهذا العام من قبل أعضاء لجنة التحكيم والتى سيكون لها بيان توضيحى خاص بأسباب الحجب فى حفل الختام، وعلى الجانب الآخر حصل فيلم "كيرة والجن" على جائزة الجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يتم خلال أيام المهرجان.

وعلى الجانب الآخر أعلنت إدارة المهرجان عن الأفلام العربية الثلاثة التي حصلت على أعلى تصويت في الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء الجمعية من بين 14 فيلمًا عرضت بدور العرض المصرية خلال عام 2022، وهي الفيلم الأردني "بنات عبدالرحمن" للمخرج زيد أبوحمدان، ومن لبنان حصل كل من فيلم "دفاتر مايا" للمخرجة جوانا حاجي توما والمخرج خليل جريج، وفيلم "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر.

وأوضح مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، أن هذه الدورة استثنائية لأن هذا العام يمر ٥٠ عامًا على تأسيس المهرجان والذى وضع قواعده ولائحته وتفاصيله بالتعاون مع الناقد الراحل سمير فريد، والناقد سامى السلامونى، مؤكدًا أنه احتفال سنوى بالسينما المصرية، ويشهد له السينمائيون من الفنانين والإعلام والصحافة بنزاهة جوائزه، حتى نال احترام الجميع على مدار سنواته الـ 49، مؤكدًا على شعار "نحو سينما مصرية.. مصرية"، والذى بمضمونه تكون قاعدة اختيار الأفلام، وبمضمون هذا الشعار يكون منح الجوائز التى ترقى إلى مستوى السينما المصرية موضوعًا وفنًا.



جدير بالذكر أن مهرجان جمعية الفيلم ‎يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما.

ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدًا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملًا، وهو المهرجان الوحيد الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو منذ بداية إقامته.

مهرجان جمعية الفيلم

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