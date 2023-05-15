الذكرى الـ75.. السفارة الفلسطينية بالقاهرة تنظم فعالية "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق"

تنظم السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، فعالية إحياء الذكرى الـ75 عامًا للنكبة الفلسطينية.

وتنطلق الفعالية الخاصة بذكرى النكبة تحت عنوان: "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق".

وتعقد الفعالية فى مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بحضور ودعوة من السفير الفلسطيني بالقاهرة السفير دياب اللوح.

ويصادف اليوم، الذكرى الـ75 على النكبة الفلسطينية وتشريد وتهجير الآلاف من الفلسطينيين، ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة على أمل العودة مرة أخرى لديارهم وأرضهم.

لأول مرة.. الرئيس الفلسطينى يلقى خطابًا فى نيويورك إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، خطابًا في الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، إحياءً للذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني، لأول مرة منذ عام 1948.

وسيتم إحياء هذه الذكرى، وفقًا للتفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 نوفمبر الماضي، مع تنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار يدعم إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتًا مقابل معارضة 30 صوتًا فقط، فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.