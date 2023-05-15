الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الذكرى الـ75.. السفارة الفلسطينية بالقاهرة تنظم فعالية "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق"

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة

تنظم السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، فعالية إحياء الذكرى الـ75 عامًا للنكبة الفلسطينية.

وتنطلق الفعالية الخاصة بذكرى النكبة تحت عنوان: "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق".

وتعقد الفعالية فى مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بحضور ودعوة من السفير الفلسطيني بالقاهرة السفير دياب اللوح.

ويصادف اليوم، الذكرى الـ75 على النكبة الفلسطينية وتشريد وتهجير الآلاف من الفلسطينيين، ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة على أمل العودة مرة أخرى لديارهم وأرضهم.

لأول مرة.. الرئيس الفلسطينى يلقى خطابًا فى نيويورك إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، خطابًا في الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، إحياءً للذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني، لأول مرة منذ عام 1948.

وسيتم إحياء هذه الذكرى، وفقًا للتفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 نوفمبر الماضي، مع تنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار يدعم إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتًا مقابل معارضة 30 صوتًا فقط، فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.

 

السفارة الفلسطينية ذكرى النكبة العودة السفير الفلسطيني القاهرة

الأكثر قراءة

"رايح يشتري بدلة الفرح".. تفاصيل مقتل "عريس المنيرة" على يد مسجل بالجيزة

عائلته تلقت تهديدات.. نانت يعاقب مصطفى محمد ويتبرع بأموال الغرامة لـ"جمعية مثلية"

أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

تغيرات مناخية قاسية تضرب أمريكا وآسيا.. إعصار ميانمار يهدد الولايات المتحدة

"دبحها وخد الدهب".. ننشر اعترافات قاتل عجوز الهرم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي