أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف السيتي نظيره الريال على ملعب “الاتحاد”، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء الذهاب على “سانتياجو برنابيو”.

وضم أنشيلوتي 24 لاعبًا لقائمة ريال مدريد بالقوة الضاربة، حيث استعاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد غاب اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.

وتواجد الفرنسي إدواردو كامافينجا في قائمة الفريق رغم الشكوك حول مشاركته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام خيتافي في مسابقة الدوري الإسباني.

وترأس قائمة الميرنجي الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق، لوكا مودريتش، تيبو كورتوا والثنائي البرازيلي المتألق فينسيوس جونيور ورودريجو.

قائمة ريال مدريد.. تواجد كامافينجا والقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز

خط الدفاع: كارفخال، أودروزيولا، فاسكيز، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، روديجير، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، تشاوميني، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس، رودريجو، أسينسيو، ماريانو

وكان الريال فاز على خيتافي بهدف نظيف في الجولة الماضية من الليجا، بينما اقترب السيتي من لقب البريميرليج بفوز كبير على إيفرتون بثلاثية.