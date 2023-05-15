هداف الدورى المغربى على طاولة اختيارات كولر فى الأهلى

دخل المغربي حمزة هنوري مهاجم الفريق الأول بنادي الفتح الرباطي المغربي ضمن المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ترشيح اللاعب عن طريق إحدي شركات التسويق الأوروبية بعد طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني تدعيم خط الهجوم الأحمر في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن أمير توفيق مدير التعاقدات حصل علي السيرة الذاتية للمهاجم المغربي ومشواره التهديفي مع فريقه وقدم تقرير إلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح للتشاور مع المدير الفني.

وأضاف المصدر أن اللجنة أبدت إعجابها بإمكانات حمزة هنوري، خاصة أنه صغير في السن ويبلغ 25 عاماً وينافس على صدارة الدوري المغربي.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب من اللجنة منحه فرصة أكبر من الوقت لدارسة كل ما يتعلق باللاعب ومدي الاستفادة من مستواه الفني مع الفريق لكنه حاليا كل تركيزه في بطولة إفريقيا.

