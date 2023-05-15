الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكهرباء تشن حملة لتحصيل المستحقات من المتعثرين بـ "العمرانية" و"الطالبية" و"الهرم

الكهرباء
الكهرباء

شنت إدارة كهرباء الهرم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملة موسعة لتحصيل المستحقات المتأخرة لمدي المشتركين الشرعيين المتعثرين عن السداد، وكذلك ضبط المخالفات في الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير شرعية في محيط دائرة اختصاص الإدارة بحي جنوب الجيزة وغربها.

وأكد مصدر مطلع على استعدادات الحملة التي تقودها المحاسبة راندا رمضان عبد المجيد مدير عام إيردات الهرم، أن الحملة تستهدف عدد من المناطق والأحياء في دائرة اختصاص الإدارة التي تشمل  جزء من الجزء الجنوبي من حي المنيب والعمرانية الغربية والشرقية وشارع الهرم والطالبية والمريوطية.

وأوضح أنه من المقرر عقب الانتهاء من حملة تحصيل المستحقات من المتعثرين أن تشن الإدارة  حملة جديدة من نوع أخر تتعلق بتغير العدادات القديمة والتقليدية بالعدادات مسبوقة الدفع، في محيط اختصاص الإدارة، موضحًا أنه من المقرر أن تنتهي حملة المتعثرين مع نهاية شهر مايو الجاري، على أن تبدأ حملة تركيب العدادات مسبوقة الدفع في مطلع يونيو المقبل.  

وكانت قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البدء فى تطبيق إضافة فائدة جديدة على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو عام 2019، وذلك في إطار اتخاذ التدابير المحفزة للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية بالسداد الفوري لمستحقات استهلاك الكهرباء الشهري، دون إرجاء سداد حتى لا تتراكم كديون مستحقة السداد بفوائد.

الكهرباء العمرانية الغربية الشرقية الطالبية

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