الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. محمد رضوان ونوارة نجم ضيفا برنامج "معكم" مع منى الشاذلي

الفنان محمد رضوان
الفنان محمد رضوان

يحل الفنان محمد رضوان ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC الفضائية وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

كما تحل الكاتبة نواره نجم ضيفة على البرنامج، ومن المقرر ان يتحدث محمد رضوان خلال الحلقة عن كواليس مشاركته الأخيرة في مسلسل “الصفارة” الذي عرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الماضي وخاض بطولته النجم أحمد أمين، كما يكشف عن العديد من أسرار بداياته الفنية.

 

وينتظر محمد رضوان طرح أحدث أعماله السينمائية بعنوان “لف وارجع تاني” خلال الأيام المقبلة بدور العرض السينمائية والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول استيقاظ مجموعة من قاطني إحدى البنايات بإحدى الحارات الشعبية، ليفاجأوا باختفاء الحارة والناس، ولا يبقى سواهم، فيبدأوا رحلة شاقة لإعادة الحارة وساكنيها من جديد.

 

 "لف وارجع تاني" من تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، بطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، ومن ضيوف الشرف سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.


 

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محمد رضوان الفنان محمد رضوان cbc منى الشاذلي معكم برنامج معكم نوارة نجم

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