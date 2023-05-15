الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تتفقد الحقول الإرشادية والصوب الزراعية بالمنيا

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة تفقدية لقرية الشيخ مسعود  بمحافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير  العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر، ولويس داماس سفير كندا لدى مصر، ورؤساء الجمعيات الأهلية،لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية.

وتفقدت القباج الحقول الإرشادية والصوب الزراعية، ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها المنفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، بالتعاون مع "الفاو" والحكومة الكندية، وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد افتتحت خلال زيارتها لمحافظة المنيا اليوم مركز  التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا، وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك.

واستهلت الوزيرة زيارتها للمحافظة اليوم، بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، بحضور لويس داماس سفير كندا لدى مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

الدكتور عبد الحكيم الواعر الحكومة الكندية الدكتور محمد أبو زيد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

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