ضبط 1800 عبوة "كيك أطفال" منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا

نجحت مديرية التموين بالغربية، في ضبط 1800 عبوة كيك أطفال منتهية الصلاحية، داخل مخزن سلع غذائية بمدينة طنطا، قبل طرحها للبيع للجمهور.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة ضمت كل من ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 1800 عبوة كيك أطفال منتهية الصلاحية انتهاء منتصف مارس 2023 داخل مخزن مواد غذائية بطنطا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.