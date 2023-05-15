انتصار للديمقراطية.. الاتحاد الأوروبى يشيد بالإقبال الكبير للناخبين فى الانتخابات التركية

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الإثنين، بالإقبال الكبير جدًا على الانتخابات في تركيا، معتبرين أنّه انتصار للديمقراطية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إلى جانب شارل ميشال، إنّ "نسبة المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات هي أخبار جيدة حقًا، إنها إشارة واضحة إلى أنّ الشعب التركي ملتزم بممارسة حقوقه الديمقراطية"، كذلك، هنّأ شارل ميشيل "المواطنين الأتراك".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "لكن الانتخابات لم تنتهِ. يجب الانتظار لمعرفة نتائج الجولة الثانية، نتابع ذلك عن كثب"، مشيرة إلى أنّ تركيا "شريك مهم" للاتحاد الأوروبي.

- جولة انتخابية ثانية

وتتجه تركيا للمرة الأولى في تاريخها، إلى جولة انتخابية ثانية في 28 مايو الجاري، بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو.

وبينما لم تصدر بعد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، اقتربت نسبة المشاركة من 90 في المائة.

وأقام الاتحاد الأوروبي علاقات صعبة مع تركيا خلال عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنّ هذا البلد لا يزال شريكًا أساسيًا للدول الـ27، خصوصًا في ما يتعلق بالهجرة.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنّ مفاوضات الانضمام التي بدأت في العام 2005 متوقّفة منذ سنوات عدة.

وقدّم كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يرأس تحالفًا من ستة أحزاب معارِضة، في برنامجه التزامات تتعلّق بسيادة القانون، مؤكدًا أنّه يسعى إلى "العضوية الكاملة" في الاتحاد الأوروبي.