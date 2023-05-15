التصديري للصناعات الكيماوية: 20 شركة مصرية تشارك بمعرض ليبيا بيلد

عقد صباح اليوم اجتماع تحضيري بحضور المجلس التصديري مع شركة أكسبو كونسالتنت لمناقشة فاعليات معرض ليبيا بيلد والمقرر انعقاده خلال الفترة من 22 حتى 25 مايو، بمدينة طرابلس- ليبيا.



يشارك بالمعرض 20 شركة مصرية بإجمالى مساحة 430 متر مربع في كلا من القطاعات الآتية (مواسير بلاستيك – دهانات – مواد عزل – كيماويات متنوعة)، بالإضافة إلى قطاعات مواد البناء والتشييد.



وأكد محمد مجيد المدير التنقيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصه لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض ليبيا بيلد كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين.



ويعد معرض ليبيا بيلد من أكبر المعارض بدولة ليبيا الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، كما يشارك به اكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت).