طلاب إعلام القاهرة يرفعون شعار "نور وسط العتمة" لتصحيح الأفكار المغلوطة

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة، مشروع تخرجهم حول مدونة إلكترونية باسم "وعي"، لمعالجة الأفكار المغلوطة التي يعاني منها المجتمع على مدار العصور المختلفة، سواء كانت هذه الأفكار متعلقة بالثقافة، الدين، الرياضة، عادات الزواج، الأمثال الشعبية، وغيرها، وذلك سعيا منهم أن يكونوا نورا وسط عتمة الجهل والخرافات.

ويعد ذلك المشروع الأول الذي يقدم معالجات عصرية حول تصحيح جديد لكل ما هو موروث خاطئ، وقد استعان طلاب المشروع بمجموعة من القيادات لتسهيل عملية إنارة العقول من جديد، حيث عقدوا حوارات مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتصحيح الأفكار المغلوطة لدي الشباب وكيفية تأثير الرياضة في بناء المجتمعات، وناقشت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الهجرة مواجهة الأفكار المتعلقة بعقدة الخواجة من خلال إبراز ما يميز مصر حتى يستثمر فيها الشباب.

كما وجه الطلاب من خلال مشروع تخرجهم "وعي"، حقائق تاريخية كانت مغلوطة اعتمدوا في تصحيح ذلك على الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والذي قدم روشتة ثقافية يستطيع من خلالها القراء حقائق وتصحيح أفكار حول ثقافة المجتمع الذي نحياه، فضلا عن حوار متعمق مع الدكتور أحمد كريمة للرد على كافة الاهطاد الراسخة في العقول.

وجاءت فكرة المشروع في ظل تأثر الشباب السوشيال ميديا، وانغماسهم في حياة ليست بحياتهم وتأثرهم بأفكار سلوكيات خاطئة، لذا قام الشباب بإنشاء صفحة لهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون منبر يتواصل من خلاله جميع المواطنين لتصحيح أفكارهم المغلوطة أو تطوير الصحيح منها من أجل خدمة المجتمع، خاصة في ظل سعي الدولة لتنفيذ رؤية 2030.



ويشارك في مدونة "وعي" من 14 طالب هم، أحمد جمال، أميرة الشافعي، إيمان ياسر، بدر الدين هنو، حنان الوالي، سارة عبدالحميد، سارة محمود، فاطمة الزهراء أحمد، كرستين عوني، محمد رأفت، مريم ضياء، وسام عمرو، سها صلاح، ندى علاء الدين، وتم ذلك تحت إشراف الدكتورة أمل سالم.