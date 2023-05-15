القوات المسلحة السودانية تحبط وصول شحنة أسلحة وذخائر لـ"الدعم السريع"

أعلنت القوات المسلحة السودانية، الإثنين، عن إحباط وصول شحنة أسلحة وذخائر لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وقالت القوات المسلحة إنها تعاملت مع إمداد لوجستي كبير من الأسلحة والذخائر والوقود لقوات الدعم السريع، في عملية نوعية استهدفت بعض المناطق بمحلية شرق النيل وارتكازات حول مستشفى شرق النيل، والتي قامت قوات الدعم السريع بالاستيلاء عليها منذ بداية تمردها على الدولة في تجاوز واضح للقانون الدولي الإنساني البروتوكول 1 المادة 12، وهو استخدام الوحدات الطبية لحماية الأهداف العسكرية.

وأضافت القوات المسلحة، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد ضحايا من المدنيين والمواطنين، الذين ابتعدوا عن منطقة مستشفى شرق النيل عقب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها منسوبو قوات الدعم السريع منذ دخولها للمنطقة.

وفى وقت سابق اليوم، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة السودانية.

وكلف "البرهان" الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بمهام مدير عام قوات الشرطة، كما كان قد أصدر قرارًا أمس الأحد، قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج، ونص قرار "البرهان" على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.