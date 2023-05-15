الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح يجرون تدريبًا ميدانيًا بحقول الأبيض

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، إن كلية علوم البترول والتعدين، نظمت تدريبًا ميدانيًا لطلاب المستوى الثاني والثالث بقسم جيولوجيا البترول، وذلك بحقول الأبيض بالصحراء الغربية، في الفترة من 12- 14 مايو الجاري، تحت إشراف المهندس أشرف عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة بدرالدين للبترول، وإشراف الدكتورة ولاء عواد مسئول التدريب الميداني بالكلية.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار أن شركة بدرالدين للبترول استقبلت 45 طالبًا وطالبةً، وتم تدريبهم على تعليمات السلامة والصحة المهنية بمواقع الشركة، وقدم لهم مهندس باهر عفيفي، والمهندس حازم حلمي شرحًا مفصلًا لمكونات البريمة وطريقة عملها، ومراحل الحفر، وكذلك التعرف على وظيفة الجيولوجي على البريمة، وأنواع الآبار التي يتم حفرها بالموقع ومراحل الحفر، وصولًا إلى الإنتاج، بالإضافة إلى شرح نظام الطفلة وكيفية عملها على البريمة، وجاء ذلك بالتزامن مع عملية حفر جارية بالموقع.

وعرف المهندس بيومي تبارك رئيس جهاز الحفر، الطلاب على كيفية تسجيل القراءات أثناء عملية الحفر، فيما درب جيولوجى الموقع صبحي نصار الطلاب على كيفية تجميع العينة، وغسلها وتجهيزها، وفحصها تحت الميكروسكوب لمعرفة المحتوى الصخري للطبقات وشرح كيفية فصل الغازات من العينة، وكيفية تسجيل الطفلة.

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السلامة والصحة المهنية الصحراء الغربية جامعة مطروح رئيس جامعة مطروح مطروح

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