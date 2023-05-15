الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 فى انقلاب توك توك بالإسماعيلية

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أصيب 3 في انقلاب توك توك دون لوحات بطريق الواصفية أمام محطة الصرف الصحي، الواقعة في مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلي مدير أم الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، اخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك دون لوحات معدنية بطريق الواصفية أمام محطة الصرف الصحي، الواقعة في مركز ومدينة أبوصوير، ما أسفر عن إصابة 3.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.  

وكشفت مصادر طبية عن أن المصابين هم كل من سميرة حسن إبراهيم تبلغ من العمر 65 عاما مصابة بأعراض ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع اليسرى والركبة اليسرى، ونجلاء عبدالمحسن عبدالسلام تبلغ من العمر 42 مصابة بكدمات بالصدر والضلوع و كدمات بالجسم، والسيد علي حسن يبلغ من العمر 25 مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني.

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