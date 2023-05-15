الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بدء تشغيل العبارات النيلية فى أسوان لنقل الوافدين من السودان

العبارات النيلية
العبارات النيلية في أسوان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد بدء تشغيل العبارات النيلية في أسوان لنقل الوافدين من السودان.

 

وقال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من أبوسمبل، إن المشهد في المدينة أمام المرسى النهري المؤدي إلى معبر قسطل البري عبر بحيرة ناصر، يشهد قدوم إحدى العبارات الجديدة لنقل الوافدين من السودان.

 

وأضاف عبدالفتاح أن هذه العبارة تضيف كثيرًا إلى العبارات المتواجدة والتي تقوم بنقل الراكبين والوافدين ذهابًا وإيابًا من مرسى أبوسمبل إلى معبر قسطل البري، كما أنها تستطيع أن تنقل حمولة تصل إلى أكثر من 50 طنًا، إضافة إلى عشرات الحافلات كبيرة الحجم التي تستطيع أن تنقل 100 شخص على ظهر هذه العبارة بحمولتها الكبيرة.

 

عملية تحريك البضائع والمواطنين المصريين والسودانيين

 

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من أبوسمبل، عمل القوات المسلحة باجتهاد في عملية تحريك البضائع والمواطنين المصريين والسودانيين القادمين من الأراضي السودانية، لافتًا إلى أن مرسى أبوسمبل هو النقطة الأولى بعد الدخول إلى العمق المصري.

 

وتابع: معبر قسطل هو المنفذ البري الأول لمصر مع الأراضي السودانية، وبعد ذلك التوجه إلى مرسى حجر الشمس، ثم ركوب العبارة والقدوم إلى مدينة أبوسمبل.

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