رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض السجاد اليدوى

افتتح صباح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، معرض السجاد اليدوي المقام على هامش فعاليات مهرجان الأسبوع الثقافي البيئي العاشر بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب القاصد عن فخره واعتزازه بما يقدمه طلاب وطالبات الجامعة من أعمال ومشغولات يدوية، مؤكدًا على أهمية توطين وتطوير الصناعات الحرفية والسجاد الآلي والنصف يدوي ومداومة التدريب الميداني للطلاب على الجانب العملي لإعداد خريج جامعي غير تقليدي وقادر على مواجهة سوق العمل ويمتلك الأدوات اللازمة لمواكبة كل ما هو جديد، وفتح فرص عمل جديدة أمامه وخلق سوق متميزة تتيح لنا التصدير والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وضم المعرض العديد من المشغولات اليدوية وتشكيلة متميزة من السجاد اليدوي والآلي من صنع طلاب وطالبات كليات الاقتصاد المنزلي والتربية النوعية بالجامعة.



أشرف على المعرض الدكتور أشرف هاشم أستاذ الملابس بكلية الاقتصاد المنزلي وعميد المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن العربي أستاذ النسيج بكلية التربية النوعية، حضر افتتاح المعرض لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة وطالبات الجامعة.