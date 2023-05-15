سنان أوغان يشترط عدم تقديم تنازلات لحزب مؤيد للأكراد لدعم كليتشدار أوغلو

قال سنان أوغان، المرشح القومي الذي حل في المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التركية، إنه لا يمكن أن يدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، إلا إذا وافق على عدم تقديم تنازلات لحزب مؤيد للأكراد.

وحصل أوغان فقط على 5.2 بالمئة من الأصوات في انتخابات، أمس الأحد، وسوف تجري جولة إعادة بين الرئيس رجب طيب أردوغان الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات وبين كليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

وقال أوغان لرويترز في مقابلة، اليوم الإثنين، "سنتشاور مع قاعدة ناخبينا قبل التوصل لقرار حول جولة الإعادة، لكننا أوضحنا أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء".