الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: سحب عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية وإرسائها للشركات المشهود لها بالإنجاز

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم سحب عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من الشركات والمقاولين المتقاعسين ، مع إرسائها على الفور على الشركات المشهود لها بالإنجاز والخبرة فى أعمال سابقة ، ولاسيما فى مشروعات تطوير مراكز الشباب ونقاط الإسعاف ووحدات التضامن الإجتماعى والعمارات السكنية. 

وشدد محافظ أسوان على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لجميع المشروعات الجارية ، وأيضاً المنتهية حتى يتسنى تسليمها أولاً بأول للإسراع فى تجهيزها وتشغيلها بما يساهم فى الإرتقاء بحياة ومستوى معيشة المواطنين داخل القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية. 

وخلال الإجتماع استعرض محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروع تم الإنتهاء منها. 

فيما جارى العمل بعدد 1126 مشروع أخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية. 

ووجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية الإسراع فى إنهاء الأعمال المتبقية من المشروعات الجارية والتابعة للهيئة القومية فى قطاع الصرف الصحى ، وكذلك الشركة القابضة فى قطاع مياه الشرب ، وهو الذى يتبعه إنهاء الأعمال الأخرى بوتيرة أسرع فى قطاع الإتصالات .

أسوان الجهات التنفيذية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرة الرئاسية حياة كريمة المتابعة الميدانية المشروعات الجارية

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

الذهب يواصل السقوط.. وعيار 21 بـ2275 جنيهًا للجرام

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

"تربية الإسكندرية" تُعلن محو أمية 13 ألف مواطن منذ إنشاء المركز بالجامعة

ضبط المتهمين بسرقة "توك توك" وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي