الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش وضع المنظومة المالية والإدارية

نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة المالية بالإسماعيلية، والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، وكذلك مديري الشئون المالية والإدارية بجميع جهات الحضور- لوضع رؤية مستقبلية بين الجهات الحكومية لتسيير دولاب العمل داخل نطاق محافظة الإسماعيلية بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، وفي ضوء اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لذلك، بما يعود بالنفع على المواطن والتناغم بين الجهات الحكومية بعضها البعض، ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم شرح آلية التعامل بين الجهات المختلفة ومنظومة الإدارة المحلية وكذلك الجهات الرقابية، وتوضيح أثر التكامل بين الجهات الإدارية للدولة على الارتقاء بالأداء الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق حوكمة ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وكذلك التنمية المستدامة، من خلال التواصل والنقاش المستمر والتوعية بالقوانين واللوائح وتحديد نقاط القوة والضعف.

وأضافت وكيل وزارة المالية أنه سيتم إمداد المديريات بنماذج من الكتب الدورية التي تتضمن اللوائح والقوانين، التي تساعدهم على تفادي أي مشكلات من خلال الإلمام بالضوابط والقوانين التي تنظم الأداء المالي للجهة.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات، منها عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية للمستويات التنفيذية المختلفة؛ لإرساء وتدعيم الأدوار الوظيفية داخل الجهاز الإداري، والإلمام بالاختصاصات والصلاحيات التي حددتها القوانين واللوائح لرفع كفاءة المستويات الوظيفية المختلفة.

وكذلك التعاون بين الأجهزة الحكومية والأجهزة الرقابية لتعظيم موارد المحافظة والصناديق الخاصة لتوفير الدعم الكامل لرفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، والبحث عن سُبل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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