محافظ الدقهلية يحيل 65 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحالّ بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحالّ من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 65 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

- التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحالّ وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه والمنصورة وميت سلسيل والسنبلاوين ومحلة دمنه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 12 محضرا نقص وزن و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

كما تم تحرير محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (35 شيكارة ) و2 محضري تجميع دقيق بكمية قدرها (24 شيكارة ) و2 محضري عدم نظافة أدوات العجين و11 محضرا عدم إعلان عن الأسعار و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية و6 محاضر ذبح خارج السلخانة و3 محاضر تجميع قمح وتم التحفظ على 20 طن قمح و99 كجم لحم بلدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمت متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الخماسية للمرور على المحلات في مدينة محل الدمنه بإشراف ومتابعة احمد حمدي رئيس المدينة وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.