تفاصيل الموسم الثاني من برنامج "الكونتينر" تقديم أحمد داود

بدأ النجم أحمد داود خلال الأيام الماضية، التحضيرات الأولى للموسم الثاني من برنامج «الكونتينر» بعد أن حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري على شبكة قنوات “أون”.

وعلم «الدستور» أن شركة «ميديا هب» المنتجة للبرنامج، بدأت التجهيزات اللازمة لانطلاق تصوير الموسم الثاني من البرنامج لعرضه على شبكة قنوات أون أيضًا خلال الأسابيع القادمة؛ حيث يخوض أحمد داود جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.

ويستعين أحمد داود بنفس طاقم عمل النسخة الأولى من البرنامج في تقديم الموسم الثاني من البرنامج الجديد ومن المقرر أن تشهد النسخة الجديدة الكثير من التطوير في الصورة والمحتوى وإيقاع الحلقات.

الموسم الأول من البرنامج عرض في فبراير الماضي وكان البرنامج يذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية.

وناقش البرنامج فكرة «عقدة الخواجة» وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية، على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية كما سلط «الكونتينر» الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صُنِع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم، حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية، وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.