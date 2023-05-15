الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الموسم الثاني من برنامج "الكونتينر" تقديم أحمد داود

أحمد داود
أحمد داود

بدأ النجم أحمد داود خلال الأيام الماضية، التحضيرات الأولى للموسم الثاني من برنامج «الكونتينر» بعد أن حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري على شبكة قنوات “أون”.

 

وعلم «الدستور» أن شركة «ميديا هب» المنتجة للبرنامج، بدأت التجهيزات اللازمة لانطلاق تصوير الموسم الثاني من البرنامج لعرضه على شبكة قنوات أون أيضًا خلال الأسابيع القادمة؛ حيث يخوض أحمد داود جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.

 

ويستعين أحمد داود بنفس طاقم عمل النسخة الأولى من البرنامج في تقديم الموسم الثاني من البرنامج الجديد ومن المقرر أن تشهد النسخة الجديدة الكثير من التطوير في الصورة والمحتوى وإيقاع الحلقات.

 

الموسم الأول من البرنامج عرض في فبراير الماضي وكان البرنامج يذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية. 

 

وناقش البرنامج فكرة «عقدة الخواجة» وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية، على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية كما سلط «الكونتينر» الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صُنِع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم، حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية، وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.

 

 

 

الموسم الثاني من برنامج الكونتينر برنامج الكونتينر الكونتينر أحمد داود النجم أحمد داود شبكة قنوات أون

الأكثر قراءة

البرهان يقيل مدير عام الشرطة السودانية من منصبه

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

انطلاق "صك الأضحية بالتقسيط" في أسوان.. و"التضامن" تؤكد الدور البارز للجمعيات الأهلية

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي