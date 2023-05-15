استعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية.. انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الصيفية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمزارعين واحتياجاتهم.

كما وجه محافظ الشرقية بتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة، وذلك لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

وفي هذا الإطار أعلن المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة، حفاظاً على انتاجية المحاصيل الصيفية و تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الحملة انطلقت يوم أمس الأحد 14 مايو 2023، من الجمعيات الزراعية التابعة لإدارات ( كفر صقر- فاقوس – أبو حماد – ههيا – الزقازيق – منيا القمح – الإبراهيمية – بلبيس – ديرب نجم – القنايات ) الزراعية.

وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن وقرى المحافظة تباعاً وذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الشتوية واستعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية، لافتا إلى أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل و الهيش والمقابر، بعيدا عن الكتل السكنية وقد تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من خلال توفير ماسكات للوجه و قفازات و أدوات النظافة الشخصية للعمال المشاركين بالحملة.