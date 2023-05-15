نائب محافظ المنيا يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى والسفير الكندى (صور)

استقبل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها للمحافظة.

كما استقبل نائب المحافظ، السفير لويس داماس سفير كندا بالقاهرة، ودكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر.

حضر اللقاء اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية.

من جانبها، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار الشراكة مع السفارة الكندية ومنظمة الفاو، مؤكدة أنه ليس أول تعاون مع الجانبين في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة أن أراضي محافظة المنيا غنية وثرية فالتعاون مستمر وبناء.

وستتفقد الوزيرة ونائب المحافظ، خلال زيارتها للمحافظة، مواقع مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المتضررة من جائحة كوفيد 19"، والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة بدعم من الحكومة الكندية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، كما ستتابع أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية، وستلتقي مع قيادات 11 جمعية أهلية من الجمعيات المنفذة لمشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المتضررة من جائحة كوفيد 19 بالتعاون مع منظمة الفاو.

ونقل نائب المحافظ للحضور تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مؤكدًا أن اليوم سنشهد حصاد "مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المتضررة من جائحة كوفيد 19"، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وتموله الحكومة الكندية ويستهدف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة وغير العاملات بإجمالي (10) قرى داخل 4 مراكز مدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" واستمر لمدة 18 شهرًا، وذلك للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية وبخاصة الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19.

وأوضح نائب المحافظ أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، فقد كان نصيب محافظة المنيا من المشروع في المرحلة الأولى تطوير (5) مراكز وهي (العدوة/ مغاغة/ أبوقرقاص/ ملوى/ ديرمواس) بإجمالي عدد (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و(757) تابعًا، ويصل عدد المستفيدين فيها لنحو (3) ملايين مستفيد أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ ما يقرب من 3295 مشروعًا في كل القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، وذلك لتحسين بيئة الريف المصري في كل القطاعات التنموية الشاملة وتوفير فرص عمل بالقري لكل الفئات العمرية من النساء والرجال وتشجيع أهالي القرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وزراعية.

خلال استقبال أبو اليزيد وزيرة التضامن والسفير الكندي

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