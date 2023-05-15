بث مباشر.. البابا تواضروس يلتقى شعب إيبارشية ميلانو

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، بالشعب المسيحي بإيبارشية ميلانو بدير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.

شهد اللقاء حضورًا كبيرًا من شعب الإيبارشية، وشارك بالحضور الوفد المرافق لرحلة البابا تواضروس للفاتيكان.

وكان قد وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، الوفد المرافق لقداسته، إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، وذلك في بداية زيارته الرعوية لإيبارشية ميلانو بإيطاليا، وكان في استقبال قداسته صاحبا النيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس الدير، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا.

واُستُقبِل قداسته على مدخل الدير بألحان الفرح من قبل الآباء الرهبان وكهنة الإيبارشية وعدد من أبنائها، وقدم الأطفال باقات الزهور له ترحيبًا بقدومه.

وتوجه قداسته عقب دخوله الدير إلى مزار مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس، مطران الإيبارشية السابق، وحدث مستقبليه عن الأب المطران المتنيح، فقال: "نتذكر بالخير سيدنا الحبيب مؤسس الدير ومؤسس الإيبارشية، وهو نموذج الراعي الأمين الذي وجدنا بعد نياحته أنه منظم لكل أحوال الإيبارشية وكل أمورها مرت بسلام، فالخادم الأمين يزرع الثمر الجيد حتى بعد انتقاله".

يذكر أن قداسة البابا تواضروس قد زار إيبارشية ميلانو عامي ٢٠١٥، و٢٠١٧، وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لها.