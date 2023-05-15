الخميس.. فرقة "كردان" تحيي حفلا غنائيا ببيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس المقبل، حفلا لفرقة "كردان" للموسيقى والغناء، تحت قيادة المايسترو علي المنسي.

من المقرر أن تقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل منها: "قارئة الفنجان"، "تمر حنه"، "افرح يا قلبى"، "حبك جننا"، "أنساك"، "إن راح منك يا عين"، "حلوين من يومنا والله"، "هوا يا هوا"، "إن كنت ناسي"، "من حبى فيك يا جارى"، "رمش عينه"، "على حسب وداد"، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية.

و"كردان" فرقة أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية.