الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. فرقة "كردان" تحيي حفلا غنائيا ببيت السحيمي

فرقة كردان
فرقة "كردان"

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس المقبل، حفلا لفرقة "كردان" للموسيقى والغناء، تحت قيادة المايسترو علي المنسي.

من المقرر أن تقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل منها: "قارئة الفنجان"، "تمر حنه"، "افرح يا قلبى"، "حبك جننا"، "أنساك"، "إن راح منك يا عين"، "حلوين من يومنا والله"، "هوا يا هوا"، "إن كنت ناسي"، "من حبى فيك يا جارى"، "رمش عينه"، "على حسب وداد"، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية.

و"كردان" فرقة أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية.

May be an image of ‎7 people, musical instrument and ‎text that says '‎صسدوحة Ya صت صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع بيت السحيمي يقدم حفل فرقة لردان قيادة الفنان علي المنسي مساءً مايو ٣٣ الخميس سعر التذكرة ٥٥ جنيه شارع لدين الله -لفاطمى- حارة الدرب الأصفر تليفون: ٢٢٩٣٣٣٣٩ www.cdf.gov.eg بيت السحيمى الجمالي‎'‎‎

 

مركز ابداع بيت السحيمي بيت السحيمي صندوق التنمية الثقافية كردان المايسترو علي المنسي العود غاني التراثية الموسيقى العربية

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