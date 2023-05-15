الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة كبتاجون فى المطرية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية، اليوم، حبس شخص عثر بحوزته على 13 ألف قرص كبتاجون بمنطقة المطرية.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية اللازمة وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخص عثر بحوزته على 13 ألف قرص كبتاجون بمنطقة المطرية.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص عثر بحوزته على "13000 قرص مخدر من عقار الكبتاجون- هاتف محمول"، وبمناقشته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التحريات الأمنية القاهرة الكبتاجون المطرية المواد المخدرة

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