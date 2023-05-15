مصطافون بالإسكندرية: الحجز الإلكتروني وسيلة حددت خطتنا للاستمتاع بالإجازة الصيفية

تعد منظومة الحجز الإلكتروني المستحدثة على شواطئ الإسكندرية أحد أهم الخطوات التنفيذية التي اعتمدت منذ الصيف الماضي، والتي تعمل على تخفيف الزحام والتكدس على بوابات الشواطئ للاستمتاع بالإجازة الصيفية في عروس البحر المتوسط.

قال محمد سعد، من محافظة البحيرة، على شاطئ إسحاق حلمي عن المنظومة الإلكترونية إنها إحدى أهم الخطوات التنفيذية المطبقة على شواطئ الإسكندرية خاصة أنه يأتي برفقه 5 أطفال، وبمساعدة الحجز الإلكتروني المسبق يعرف على أي شاطئ يتوجه لتفادي الزحام والتكدس على البوابات.

وواصل إبراهيم ربيع، من محافظة الإسكندرية أنه يحب أن يستمتع بإجازته في هذا التوقيت قبل زحام فصل الصيف وكثرة الوافدين من زوار المدينة على شواطئ الإسكندرية، ويختار أحد الشواطئ المميزة، ويشيد بمنظومة الحجز الإلكتروني بأنها سهلة الخطوات والإجراءات وتسهل عليه اختيار أي الشواطئ ذات الكثافة القليلة للتوجه إليه.

وتابعت دينا العربي، من محافظة كفر الشيخ، أن الإسكندرية بالنسبة لها من أفضل المحافظات التي تأتي إليها خاصة بعد انتهاء الامتحانات لقضاء عطلتها الصيفية.

وواصلت أن تطبيق الحجز الإلكتروني يجعلها تعرف أي الشواطئ التي تناسبها وقيمه تذكرتها المحددة قبل الوصول إلى الإسكندرية، وعلى أساس إشغالات الشواطئ نحدد موعد زيارتنا لعروس البحر المتوسط.