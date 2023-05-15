الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد امتحانات لمحو الأمية في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

خلال امتحانات محو
خلال امتحانات محو الأمية بداخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، بمتابعة استمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد؛ واصلت إدارة شؤون الطلاب وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار  الإستمرار في عقد امتحانات محو الأمية، وتم عُقد امتحانات لعدد 26 فرد داخل الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك بهدف القضاء على الأمية والوصول إلى محافظة بلا أمية في الإسكندرية.

- زيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية

ومن جانبها أوضحت المهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

وفي ذات السياق ، كان قد تم الأحد الماضي ،عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبي طالب بمجمع المدارس بالبيطاش غرب المدينة، لعدد 77 من مستحقي معاشات تكافل وكرامة بنطاق حي العجمي اللذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم و الالتحاق بفصول محو الأمية و؟إعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم.

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محافظ الإسكندرية رفع كفاءة العنصر البشرى دواوين حكومية بلا أمية امتحانات الكنيسة المرقسية

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