تقرير: أرسنال يستهدف التعاقد مع ميندى من ريال مدريد

يبحث نادي أرسنال الإنجليزي، عن إبرام صفقة قوية من العيار الثقيل من صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

أرسنال يستهدف ضم فيرلاند ميندي من ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي أرسنال، تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، أبدى رغبته في التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ريال مدريد، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أرسنال يريد التعاقد مع فيرلاند ميندي بعد نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، لتدعيم الخط الدفاعي للفريق، واستغلال كونه "منبوذًا إلى حدٍ ما" في صفوف ريال مدريد واحتمالية بيعه؛ بسبب كثرة إصابته.

ويخطط نادي ريال مدريد لعرض فيرلاند ميندي للبيع على ناديي أرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، بعقد لمدة ثلاث سنوات، والاستفادة من صفقته ماديًا.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن ميكيل أرتيتا يرى أن فيرلاند ميندي سيكون مناسبًا لخططه في أرسنال، وتغيير مركز ألكسندر زينتشينكو، إلى خط الوسط خلال الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "ميرور"، إلى أن مسئولي ريال مدريد حددوا سعر بيع ميندي، مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيله، الأمر الذي سيكون مناسبًا لإدارة أرسنال.

يأتي ذلك في إطار خطة نادي أرسنال لتدعيم صفوفها، استعدادًا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، واستمرار المنافسة مع كبار الأندية في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق أربع نقاط.