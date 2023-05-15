الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطنين في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب مواطنان في تصادم تروسيكل مع دراجة نارية على الطريق الدائرى بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهم طبيا. 

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع دراجة نارية على الطريق الدائرى بالإسماعيلية دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 

 انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة  مواطنان  سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

 تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهما طبيا، مجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

مواطنان إصابات مختلفة تروسيكل دراجة نارية مستشفى جامعة قناة السويس اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية

الأكثر قراءة

جامعة أسيوط تشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي "MOIC"

محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكوى 22 مواطنا

توسعة نطاق تطبيق منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات السكنية بالإسكندرية

15 يونيو.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"داعش حلوان"

الحكم فى استئناف لاعب شهير على حبسه سنة لسرقة ورقة زواج عرفى 31 مايو

خالد نايف: 45 مليون جنيه حصيلة بيع 14 محلًا تجاريًا بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي