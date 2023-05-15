إصابة مواطنين في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب مواطنان في تصادم تروسيكل مع دراجة نارية على الطريق الدائرى بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهم طبيا.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع دراجة نارية على الطريق الدائرى بالإسماعيلية دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة مواطنان سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهما طبيا، مجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.