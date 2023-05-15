الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم برنامج "القيادي" بعنوان "الإعلام ودوره في تطوير وتسويق المؤسسات" بالغربية

جانب من برنامج القيادي
جانب من برنامج "القيادي"

انطلقت اليوم الإثنين، ثاني فعاليات البرنامج التدريبى القيادى والذى ينظمه مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي  بقيادة الدكتور محمد شلبي منسق عام الدلتا للمجلس بالغربية، والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس  بالغربية وذلك لتأهيل وتمكين المتدربين لاكتساب المهارات القياديه والأدوات العلمية والطرق المستخدمة فى إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم من أجل الحصول على الهدف وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدنى والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدفعة الأولى تقام من الأحد " 2023/5/14  حتى الخميس 2023/5/18 " والتى ستنعقد بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية من الساعه العاشره صباحا.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد شلبى، أنه تم بدء اليوم الثانى البرنامج بحضور أستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب الرياضة  سامح خضر مدير إدارة التعليم المدنى والبرلمان ودكتور محمد شلبي منسق الدلتا فى المجلس ودكتور وائل شاهين منسق مساعد الدلتا ينعقد البرنامج التدريبى على عدة محاور تدريبيه وتأهيليه.

 

 

اليوم الثانى لبرنامج القيادي بعنوان الاعلام ودوره تطوير وتسويق

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

رئيس المجلس التصديري تُعلن تفاصيل المشاركة في إطلاق أسبوع الموضة المصري

آخر تحديث|سعر اليورو اليوم الإثنين 15-5-2023

وزير قطاع الأعمال يكشف عن إجراءات عاجلة لزيادة صادرات "الإسكندرية للحراريات"

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

محافظ جنوب سيناء: نحرص على تعزيز دور الأسرة فى التنمية المستدامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي