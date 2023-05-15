تنظيم برنامج "القيادي" بعنوان "الإعلام ودوره في تطوير وتسويق المؤسسات" بالغربية

انطلقت اليوم الإثنين، ثاني فعاليات البرنامج التدريبى القيادى والذى ينظمه مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي بقيادة الدكتور محمد شلبي منسق عام الدلتا للمجلس بالغربية، والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بالغربية وذلك لتأهيل وتمكين المتدربين لاكتساب المهارات القياديه والأدوات العلمية والطرق المستخدمة فى إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم من أجل الحصول على الهدف وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدنى والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدفعة الأولى تقام من الأحد " 2023/5/14 حتى الخميس 2023/5/18 " والتى ستنعقد بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية من الساعه العاشره صباحا.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد شلبى، أنه تم بدء اليوم الثانى البرنامج بحضور أستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب الرياضة سامح خضر مدير إدارة التعليم المدنى والبرلمان ودكتور محمد شلبي منسق الدلتا فى المجلس ودكتور وائل شاهين منسق مساعد الدلتا ينعقد البرنامج التدريبى على عدة محاور تدريبيه وتأهيليه.