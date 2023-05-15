الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منصة إلكترونية بالأعلى للجامعات لنشر بيانات التحول للأخضر والتنمية المستدامة

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور د.محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك برحاب جامعة القاهرة.

أشار التقرير إلى مناقشة المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وكذا بحث سبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) للمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مبادرة (حياة كريمة) بما يحقق رؤية مصر 2030.

أحيط المجلس علمًا بتقرير حول جهود الإعداد والتنظيم لأعمال مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بالجامعات الحكومية المصرية، والمتضمن الانتهاء من مرحلة تقديم الجامعات ملفات الاشتراك في المسابقة للعام ٢٠٢٣، والإعداد والتجهيز لمراحل التقييم، حيث تم تشكيل لجنة لتقييم أعمال المسابقة.        

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لصياغة مقترح حول وضع آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى فاعلية إقليم الصعيد، الذي أقيم في رحاب جامعة أسيوط في 8 مارس 2023 في ضوء توصيات مؤتمر COP 27 وتحديد دور الجامعات في تنفيذها.

وافق المجلس على إطلاق منصة إلكترونية مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات (وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية) لنشر بيانات الأبحاث المنوط بها مخاطبة البعد البيئي، والتحول للأخضر والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية بعنوان:
"Research Portal for Sustainable Development" .

ناقش المجلس آليات الاستفادة من الحوافز التي أقرها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 بحيث يتم تبادل التجارب والخبرات بين الجامعات؛ بهدف الوصول إلى آليات تعظم الاستفادة من أحكام هذا القانون.

إطلاق القوافل أعضاء المجلس إطلاق منصة الأعلى للجامعات الاجتماع الدوري الجامعات الحكومي التنموية الشاملة

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