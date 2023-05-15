الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تعلن نهاية حق توزيعات "مدينة نصر للإسكان" النقدية

حبس عاطل
حبس عاطل

كشفت البورصة، عن موعد نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، باغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري.

وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون مدينة نصر للإسكان رقم (48) بواقع 0.150 جنيه للسهم الواحد تسدد على قسطين، الأول قيمته 0.075 جنيه، ويتم صرفه اعتبارًا من 31 مايو الجاري، والقسط الثاني قيمته 0.075 جنيه ويتم صرفه إعتباراً من 26 أكتوبر المقبل.

سبق وكشفت مدينة نصر للإسكان والتعمير تحقيقها أرباحاً بعد الضريبة بلغت 736.73 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 282.83 مليون  في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.33 مليار جنيه، مقابل 2.23 مليار في 2021، وفيفي نتائجها المستقلة نمت الأرباح خلال العام الماضي إلى 747.4 مليون جنيه، مقابل 282.63 مليون في العام السابق له.

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