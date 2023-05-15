الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انطلاق البعثة التجارية للمغرب بمشاركة 8 شركات بقطاع التعبئة والتغليف

صادرات
صادرات

 

انطلقت البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف والتي تزور المغرب خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023 ، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وذلك في إطار خطة التواجد خارجياً للترويج للمنتجات المصرية


وأعلنت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري  للطباعة والتغليف، مشاركة 8 شركات من القطاع في البعثة التجارية منهم شركتين تشارك لأول مرة في تحركات خارجية من أجل إدخالهم لسوق التصدير وذلك في إطار تأهيل الشركات الجديدة للتصدير ضمن جهود المجلس التصديري

وقالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن صادرات مصر من المنتجات الورقية للمغرب خلال عام 2022 سجلت نموا ملحوظا حيث بلغت صادرات ورق الدوبلكس 8 ملايين دولار، وبلغ صادرات الورق الصحي "الجامبو" 2.5 مليون دولار، وصادرت الـ Test liner خلال 2022 حوالي 6 ملايين دولار أمام الورق الصحي 2.2 مليون دولار .


وشددت سارة إبراهيم على أن التواجد في السوق المغربية وإيجاد افاق للتعاون المشترك ضمن خطة المجلس، كما تهدف البعثة لإيجاد فرص لتبادل الرؤي والخبرات مع المختصين من الجانبين، من أجل تنشيط حركة التجارة والتصدير في قطاع الطباعة والتغليف.

 

6 ملايين أجل اطار اعل البعثة إله

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