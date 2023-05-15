الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة” ندوة لإعلام طنطا بمركز قطور

جانب من ندوة طنطا
جانب من ندوة طنطا

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية اليوم، ندوة بعنوان "أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة"، بنادي المرأة بالوحدة الصحية لقرية العتوة، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، في إطار الحملة الإعلامية المستمرة للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار سعادتك وصحتك في تنظيم اسرتك التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية  تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع.

شارك في اللقاء الدكتورة ايمان عبد الغفار، مسئول إعلام بالادارة الصحية بقطور، كما حاضرت في اللقاء الدكتورة ايمان جلال عبد الحميد إبراهيم، مسئول تنظيم الأسرة بالادارة الصحية بقطور، حيث دارت الندوة حول عدة نقاط هامة، ومن أهمها المقصود بتظيم الأسرة كما تحدثت الدكتورة ايمان جلال، عن المباعدة الأمنه بين الولادات واشارت في حديثها عن تقليل عدد الولادات غير المرغوب فيها كما أوضحت تقليل عدد وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة المتكررة. 

ثم استعرضت في حديثها عن تجنب الحمل الخطر استفاضت بالحديث عن أهم الوسائل المتوفرة بالوحدات الصحية وفي نهاية اللقاء أكدت على قيام الإدارة الصحية بقطور، بحملات صحية انجابية في الوحدات بمركز قطور، وأوضحت خطورة الزواج المبكر على صحة الطفل والأم ثم انتقلت بالحديث عن السن المناسب للزواج للشاب والفتاه صحيا و قانونيا وشرعيا، كما أوضحت في حديثها عن اختلاف التأهيل الصحي للفتاه باختلاف البيئه والظروف الاجتماعيه باختلاف الزمان والمكان كما بينت مخاطر الزواج المبكرعلي. الفتاه صحيا ونفسيا واجتماعيا  واستعرضت في حديثها عن المخاطر الصحية التي يتعرض لها الجنبين  وفي نهاية اللقاء تحدثت الدكتوره عن ارتفاع معدلات الطلاق للازواج صغار السن.

أدار ونفذ اللقاء  فريق العمل الإعلامي السيد سنيد وشيماء مزروع وحسناء الكتامى والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المركز الإعلامي بطنطا.
 

جانب من ندوة طنطا

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“أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة” ندوة لإعلام طنطا بمركز قطور أهمية تنظيم الأسرة الإدارة الصحية المركز الاعلامي العامة للاستعلامات سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك بالوحدة الصحيه تنظيم الأسرة

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