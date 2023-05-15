تحرير 230 محضرًا للمخالفين في حملة تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرارية حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 6 حتى 13 من مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 151 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 24 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و13 محضرًا لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 12 محضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 10 محاضر للتصرف في 343 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و4محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن منشآت لبيع السلع الغذائية لقيامهم بعرض وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 5 أطنان علف غير معلوم مصدرها، و5كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسئولين عن مخبز سياحي لاستخدامه دقيق بلدي مدعم والمخصص للمخابز البلدية حيث تم ضبط 200كجم دقيق مدعم وتم التحفظ على المضبوطات.

بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 60كجم لحوم، و3محاضر لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتحرير 25 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و20 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين،

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرًا ضد المسئولين عن إدارة طلمبة البنزين بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول للتعامل في المواد البترولية حيث تم ضبط 100 لتر مواد بترولية بخزانات الطلمبة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين للمسئولين عن مستودعات البوتاجاز المنزلية لعدم تقديم الإخطار الشهري عن حركة المواد البترولية بالمحطات في المواعيد المقررة.

وعن ملف الغش التجاري فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطريومباحث التموين من بتحرير 4محاضر لمسئولين عن منشآت غذائية لقيامهم بحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط والتحفظ على 14 قالب لانشون و10كجم جبن رومي، 29 حلوى أطفال، 12كجم مصنعات لحوم منتهية الصلاحية، ومحضرًا لأحد المنشآت الصناعية لاستخدامه علامة تجارية مملوكة للغير،علاوة على سحب 3 عينات غذائية وغير غذائية لفحصها معمليًا.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 30 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.