اجتماعات طارئة بتعليم القليوبية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

عقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢_٢٠٢٣م، بحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، بشأن الاستعداد لامتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية 2022/2023.

وفي بداية الاجتماع، رحبت رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بالإدارات الآتية (القناطر، غرب شبرا، شرق شبرا، شبين القناطر).

وشددت مدير المديرية، خلال الاجتماع على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، موجها رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان.

وشددت على مجموعة من النقاط المهمة منها، ممنوع منعا باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش، والالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي، كما شددت على سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل.

وضم الاجتماع رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان وموجهي المواد وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التى تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية.

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023 محافظة القليوبية كالتالي:

- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو المقبل.

- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو المقبل.

- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.

- العلوم والتربية الدينية.. الإثنين 22 مايو المقبل.

- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.

- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحانا تكميليا في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية.