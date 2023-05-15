المصري يسعى لاستعادة الانتصارات في الدوري على حساب الداخلية

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين المصري والداخلية في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز.

فريق المصري بقيادة ميمي عبد الرازق يحتل المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و7 هزائم وسجل 25 هدفًا، ودخل مرماه 29 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات ببطولة الدوري، وجمع منها نقطتين بالتعادل مع المقاولون ووالبنك الأهلي والهزيمة أمام الإسماعيلي وأسوان لكنه خاض المباراة الأولى تحت قيادة ميمي عبد الرازق أمام بترول أسيوط في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ونجح في الفوز 3-1 ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الدور ي، والوصول للنقطة 39 على أمل الاقتراب من المنافسة على دخول المربع الذهبي.

ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري اختار 24 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب ينضم 20 لاعبا منهم لقائمة المباراة وهم: عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وإسلام المزين ومحمد دبش وعمرو سعداوي وعماد الدين أبوبكر وأحمد عماد والسعيد كمال وعمرو موسى، وإيزي إيميكا وإسلام عطية وأسامة الجزار وعبد الرحيم دغموم وحسام جريشة ومحمد حسن الفيومي وزياد فرج ورجب عمران وأحمد شداد ومحمد عبد اللطيف جريندو وعمرو المرسي ومحمد الظريف.

وشهدت القائمة غياب حسن علي ومروان حمدي وعبده يحيى وحسين السيد والتونسي إلياس الجلاصي بسبب الإصابة.

ويحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة من خمسة انتصارات و11 تعادلا و11 هزيمة وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 34 هدفًا، وجمع خمس نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على فيوتشر والتعادل سيراميكا كليوباترا وإنبي والهزيمة أمام بيراميدز، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والمحافظة على فارق النقاط مع البنك الأهلي وطلائع الجيش.

يدير المباراة محمد الحنفي ويساعده تامر رشاد وكريم مهيا ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.