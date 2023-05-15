الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ زراعة: مصر أصبح لديها مخزونا استراتيجيا آمنا من القمح (فيديو)

القمح
القمح

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن القمح يمثل احتياطي استراتيجي عالي ويعد أحد أهم المحاصيل التي تهم كل الشعب، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها مخزون استراتيجي آمن من القمح يتخطى 5 أشهر، وهو ما ساعد خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع القومي للصوامع كان يهدف لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من القمح، والحفاظ على جودة الأقماح المخزنة دون هدر.

وأوضح أستاذ الزراعة، أن زيادة القدرة الاستيعابية من الصوامع تحقق معادلة كبيرة جدًا، موضحًا أن مصر بها تعداد سكاني عالي جدًا يصل لـ 104 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن الدولة كان لديها خطة رشيدة بالتوسع في القدرة الاستيعابية للصوامع لتحقيق الأمن والأمان الغذائي معًا بما يتناسب مع وتيرة التعداد السكاني.

 

وأشار أبو اليزيد، إلى أن مصر توسعت في المساحة المنزرعة من القمح وتستهدف إنتاج 9.5-10 مليون طن قمح هذا العام.

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