الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد اللجان لمتابعة سير انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية،  وذلك من خلال تفقد لجان الامتحانات بمدارس القناة الإعدادية بنات، والقناة الإعدادية بنين، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

والتقى محافظ بورسعيد الطلاب داخل لجان الامتحانات، وخلال حديثه حرص على التأكد من مدى ارتباط الأسئلة بالكتاب المدرسي،  كما وجه عددا من الأسئلة للطلاب للتعرف عن مدى سهولة أو صعوبة الامتحان،  وارتباطه بما جاء في المراجعات النهائية بالقوافل التعليمية، مؤكدا أن الطالب الذي يعتمد على مذاكرة الكتاب المدرسي يستطيع أن يحصل على الدرجات النهائية في امتحان الشهادة الإعدادية.

- القوافل التعليمية حققت نجاحا وإقبالا كبيرا من الطلاب

وأكد محافظ بورسعيد، أن القوافل التعليمية حققت نجاحا وإقبالا كبيرا من الطلاب، كما أن نسبة المشاهدة وصلت لأكثر من 2 مليون، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور،  للابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد للطالب.

وأوضح محافظ بورسعيد أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم،  وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات و تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وخلال حديثه مع الطلاب، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الهدف الرئيسي من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هي عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم في التربية و التعليم ،  مشيرا أن منذ البدء في مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات،  ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الٱن،  و أصبحنا نشهد التزام الطلاب في المدارس والاعتماد على معلم الفصل، مؤكدا على أهمية متابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية، وتأهيل الكوادر التعليمية ، مما يساهم في إحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية ببورسعيد.

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اهتماما كبيرا إعدادية اهتماما الإعدادية بنات التربية و التعليم

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