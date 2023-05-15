الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

طلاب الأزهر يستعرضون تجربتهم مع الامتحان الإلكتروني للقرآن الكريم (فيديو)

جانب من الامتحان
جانب من الامتحان

وثق طلاب جامعة الأزهر تجربتهم بتوثيق الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم عبر أجهزة الحاسب الآلي، خاصة وهي التجربة الأولى من نوعها، وتفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للوقوف على سير العمل بلجان الامتحانات الشفهية.

وتحدث رئيس الجامعة مع الطلاب والتحاور معهم حول رأيهم في تطبيق توثيق الامتحان الشفهي لهم، وأكد رئيس الجامعة أن أي قرار يتم اتخاذه والموافقة عليه يراعي في المقام الأول مصلحة الطلاب، لافتا إلى أن توثيق الامتحان الشفهي على جهاز الحاسب الآلي أكبر دليل على حرص مؤسسة الأزهر الشريف على مصالح الطلاب.

 وأوضح أنه إذا أراد أي طالب أن يتظلم من الامتحان نستطيع أن نرجع إلى التوثيق والتثبت من أحقية التظلم من عدمه، مشيدا بوعي طلاب جامعة الأزهر، طلاب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل حملة مشاعل التنوير.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام بالكلية.

وأشاد طلاب جامعة الأزهر بالفرق النهائية بتوثيق امتحان القرآن الكريم «الامتحان الشفهي» من خلال أجهزة الحاسب الآلي مطالبين بالتعميم على جميع الفرق الدراسية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تهدف في المقام الأول إلى الحرص على مصلحة الطلاب في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، ووجه الطلاب الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لحرصهم على كل ما فيه مصلحة للطلاب، مطالبين بالتعميم  على جميع الفرق الدراسية.

https://www.facebook.com/mediaazhar1/videos/801916257958089

 

الدكتور سلامة داود الدكتور محمد الشربيني الامتحانات الشفهية الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم القرآن الكريم

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