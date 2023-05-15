لليوم الرابع على التوالى.. انخفاض أسعار البترول و"برنت" بـ 73.74 دولار

شهدت أسعار البترول والنفط العالمية، اليوم الإثنين، انخفاضًا لليوم الرابع على التوالي، في ظل المخاوفُ بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاض 43 سنتًا؛ لتصل لـ73.74 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا إلى 69.67 دولار للبرميل.

ورغم تخفيضات الإمدادات التي تَعهَّد بها تحالف "أوبك+"، يبدو الطلب على البراميل المادية ضعيفاً أيضاً، في حين أن هوامش المصافي "الأرباح التي تجنيها المصافي من معالجة النفط الخام إلى منتجات بترولية مثل الديزل والبنزين" لا تزال منخفضة.