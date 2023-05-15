"تموين كفر الشيخ" تعلن توريد 124 ألفا و101 طن قمح حتى الآن

أكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، أن كمية المورد من الأقماح وصلت حتى اليوم الاثنين إلى 124 ألفا و101 طن، مشيرا إلى أن عمليات التوريد جرت لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة، التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المضارب بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة - في بيان - إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ، خلال فترة الاستلام اليومية؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.