تواصل فعاليات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بمدينة شرم الشيخ

تواصل وزارة الشباب والرياضة -في إطار تنفيذ برنامج الرئاسي" أهل مصر “- من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة البرامج التطوعية، تنفيذ فعاليات الملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية، والتي تضم محافظات "مطروح- شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد”.

وتضمنت فعاليات اليوم، جلسة حوارية بعنوان " أدب الحوار والحفاظ على الهوية"، أدارها الداعية الإسلامي إسلام النواوي، حيث تناول خلالها مفهوم الاختلاف، سبل الحفاظ على الهوية الوطنية وصيانة الأوطان ،متطرقاً إلي بعض القضايا التي تشغل بال الشباب وتثير الجدل؛ مثل قضايا التكفير والتطرف ، واختتمت الجلسة بالرد علي الأسئلة وفتح حوار مفتوح مع الشباب.

فيما نفذت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز الشباب بمحافظتي أسيوط والشرقية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامج "فرصه"، والتي تستمر لمدة عشرة أيام داخل مراكز الشباب.

واستضافت مراكز شباب (منقباد، عرب القداديح) بمحافظة أسيوط ناديين بحث عن وظيفة خلال الفترة من (١٣- ٢٤) مايو الجاري، كما تستضيف مراكز ( موشا، النخيلة، دونية) عدد ٤ نوادي بحث عن وظيفة خلال الفترة من (٦-١٨) مايو الجاري.

وعلى صعيد محافظة الشرقية تستضيف مراكز شباب( تلبانة، كفر ابراش، العزازي) عدد ٣ أندية بحث عن وظيفة خلال الفترة من (١٣-٢٥)مايو الجاري.

أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ان توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التوسع في تنفيذ أندية البحث عن وظيفة، والتي تستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، مؤكدةً على استهداف مجموعة من المحافظات الاخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة امام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

يتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الانشطة التفاعلية مع الشباب والتي تستمر لمدة ١٠ ايام يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة وايضا اجراء مقابلات التعارف مع الشركات، ويقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الانشطة مع الشباب

ويتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي وحتى ثلاثة اشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

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