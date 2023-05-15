الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مايسترو فرقة رضا: الموسيقار علي إسماعيل أبدع موسيقى الفنون الشعبية (فيديو)

محمود رضا
محمود رضا

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا وثائقيًا عن الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا الاستعراضية، وكشف مؤسسي الفرقة من خلاله عن العديد من التفاصيل والأسرار، والصعاب التي واجهها محمود رضا من أجل تقديم عروض الفرقة.

 

وكشف  زكريا عبدالشافي، مساعد الفنان محمود رضا، أن الفرقة كانت تبحث عن موسيقى فريدة ويكون لها مذاق خاص تنحصر للفرقة فقط، وبعد العرض الأول للفرقة بدأت رحلة البحث، وبالصدفة تم لقاء بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل. 

وأضاف عبد الشافعي، خلال الفيلم، أن الموسيقار علي إسماعيل بالفعل ذهب ليحضر  أحد التدريبات وكون انطباعا عن الفرقة وإيقاعها، وبعدها لم يتواصل مع الفرقة لمدة أسبوعين، ومن ثم ترددت الأقاويل أن ابن الموسيقار علي إسماعيل يجري جراحة في أحد المستشفيات وعلى الفور ذهب  محمود رضا ليطمئن على ابنه وفوجئ أن علي إسماعيل يحضر ألحان للفرقة وفور خروج ابنه من المستشفى تم عمل عرض للفرقة. 

كيف اكتسبت موسيقى فرقة رضا مذاقها الخاص من الموسيقار الكبير علي إسماعيل؟

وأضاف الموسيقار هشام نبوي، مايسترو فرقة رضا، أنه لولا علي إسماعيل ما كنت استمرت فرقة رضا، لأنه أبدع موسيقى الفنون الشعبية، وعمل لها أوركسترا عربي ونسق ودمج معها آلات الموسيقية الغربية.  

وتابع نبيل مبروك، من مؤسسي فرقة رضا، أن ألحان الموسيقار علي إسماعيل كلها من الواقع المصري، لأنه كان يسافر ويحضر الأفراح بالمحافظات.

الاستعراضية العرض الأول الموسيقار علي إسماعيل الموسيقار الكبير الواقع المصرى فرقة رضا الإستعراضية

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