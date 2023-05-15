حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مخدر الآيس بمدينة نصر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الآيس.

وتمكنت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس وزنت 2,500 كيلو جرام- فرد محلى - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.