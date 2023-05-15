"أباتشى" الأمريكية ترغب فى الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول بمصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، جون كريستمان، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشي الأمريكية، وديفيد شي رئيس أباتشى مصر.

وبحسب بيان لوزارة البترول، جرى خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.

الملا يتلقي الرئيس التنفيذى لأباتشى الأمريكية لاستعراض أنشطة الشركة فى مصر

وأشار إلى أن أباتشي تعمل فى مصر منذ أكثر من 25 عاما فى منطقة الصحراء الغربية، وحققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول في مصر.

ومن جهته؛ قال كريستمان، إن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء الاحتمالات الجيدة لمنطقة الصحراء الغربية، وتوافر التكنولوجيات الحديثة وطرق الحفر الجديدة، الأمر الذي يُشجع أباتشي ويزيد من رغبتها في الحصول على مناطق امتياز جديدة ذات احتمالات بترولية مرتفعة تسهم في تحقيق خططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول، وأن هناك تنسيقا ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وأباتشي للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار؛ لتحقيق الهدف المشترك للجانبين، وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد على أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية في التشغيل بمواقع إنتاج البترول بدلاً من استخدام السولار في توليد الكهرباء.