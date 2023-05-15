"تضامن النواب" تناقش موازنات صندوق قادرون باختلاف ومديريات التضامن بالمحافظات

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية، و مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي .

وتشهد اللجنة مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص صندوق قادرون باختلاف وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.