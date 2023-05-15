الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تضامن النواب" تناقش موازنات صندوق قادرون باختلاف ومديريات التضامن بالمحافظات

لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة التضامن الاجتماعي

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية، و مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي .

وتشهد اللجنة مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص صندوق قادرون باختلاف وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الإقتصادية دكتورة نيفين القباج

الأكثر قراءة

الصين تحكم على أمريكى بالسجن مدى الحياة لإدانته بـ"التجسس"

تصريحات الرئيس السيسى فى افتتاح موسم حصاد القمح تتصدر عناوين الصحف

السيطرة على حريق شقة سكنية فى حلوان

للمرة الأولى فى تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 199 ألفًا و460 جنديًا

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة